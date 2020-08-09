Известная модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, похвасталась отдыхом и рассказала об интересном месте

На кадрах красотка плавала в оранжево-розовом купальнике в воде. Алена находилась между скал, пока ее снимали на камеру. Можно на кадрах легко оценить фигуру девушки, которая не стеснялась ее показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Белые скалы.

Чудесное место! Рекомендую посетить.

Но сразу скажу: попасть сюда не так просто, вам предстоит преодолеть крутейший километровый спуск, питьевая вода здесь не продается, о чем я не знала и еле хватило сил выкарабкаться обратно.

Но конечно оно того стоило! Вода чистая, красивая смотровая площадка на вершине горы, для экстремалов есть зиплайн и возможность спрыгнуть с высоких скал", - написала Алена.

Фанаты посмотрели ролик более 5 тысяч раз и написали комментарии:

"Прекрасная русалка", "Как-то жутковато", "Написала вам", "Божественно".

Сообщалось, что известная российская модель Алена Краснова удивила новой фотосессией в смелом образе.

Нужно отметить, что это им явно удалось. На снимках модель позирует в голубых джинсах с завышенной талией и миниатюрном белом топике из сжатой ткани. При этом он оказался настолько тонким, что можно четко различить, что модель не стала надевать под него нижнее белье.

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