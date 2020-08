View this post on Instagram

Белые скалы 🤍 Чудесное место! Рекомендую посетить✔️ Но сразу скажу: попасть сюда не так просто, вам предстоит преодолеть крутейший километровый спуск, питьевая вода здесь не продаётся, о чем я не знала и еле хватило сил докарабкаться обратно😰 Но конечно оно того стоило! Вода чистая, красивая смотровая площадка на вершине горы, для экстремалов есть зиплайн и возможность спрыгнуть с высоких скал 🤘🏼