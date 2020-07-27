Алена Краснова поделилась трогательными кадрами романтичного празднования с внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым
27 июля внук Примадонны и его избранница празднуют третью годовщину своей свадьбы. По этому случаю Краснова поделилась трогательным постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На видео женатая пара пьет шампанское, целуется и всячески наслаждается компанией друг друга. При этом на Красновой нежное светлое платье в цветочек с полупрозрачными рукавами.
«Три года как один миг. С кожаной свадьбой нас, родной», - написала модель в подписи к видео.
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Поклонники пары тут же принялись комментировать кадры.
«Зайки. Счастья вам», «Вы такие красивые) счастья вам и долгой любви», «Шикарная пара!», «Она конечно красотка. А у вас музыка хорошая», «Такая милая пара. Будьте счастливы!», «Поздравляю прекрасную пару», - пишут люди.
Ранее мы писали, что внук российской певицы Аллы Пугачевой, актер и исполнитель Никита Пресняков показал пикантный снимок, сделанный во время тренировок.
На фото 28-летний артист попозировала без верхней одежды, продемонстрировав всем свой накаченный торс. На голове у Никиты красовалась кепка, а на заднем фоне виднелся турник.
«Пока хорошая погода и нас еще не заперли снова, треньте! Это офигенское чувство. До изоляции, честно как-то лень было тренироваться, но главное встать в колею и как только замечаешь первые результаты то уже входишь в этот ритм! Это кайф, всем поднять ж*пы и тренить!», - обратился к подписчикам Пресняков.
Напомним, подросший младший внук Пугачевой произвел фурор своей внешностью.
Как сообщала Politeka, самоуверенный внук Пугачевой разделся и поиграл мышцами на камеру.
Также Politeka писала, что невестка Пугачевой без лифчика вместе с подружкой дали жару на автостоянке.