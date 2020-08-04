Модель Алена Краснова и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков продемонстрировали свои настоящие чувства в романтичных образах
Супруги показали себя в образах роковой пары из известного фильма. Соответствующим снимком в своем Инстаграм поделилась Краснова, сообщает Politeka.net.
На черно-белом фото они с мужем запечатлены во время чувственного танца. Пресняков позирует в строгом костюме, а сама модель – черном платье в белый горошек на тонких лямках. Красотка страстно прижалась к своему возлюбленному, не скрывая чувств.
В подписи к фото Краснова рассказала, что они с мужем решили примерить на себя образы Мерчелло Рубини и Сильвии из известного фильма La Dolce Vita.
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«Наша репродукция сцены из кинофильма La Dolce Vita, 1960. Некоторое время назад я была увлечена итальянским кинематографом, и на глаза попалась одна из первых картин всем известного Федерико Феллини. Поэтому, когда я решила поддержать акцию #ИТАизолиция, выбрала именно этот фильм и привлекла Никиту на главную роль», - рассказала модель.
Она также вспомнила, как они с Пресняковым развлекались в Италии, наслаждаясь местной кухней.
Поклонники звездной пары тут же принялись комментировать новый пост.
«Мммм какая Сильвия», «Образ Марчелло шикарен!», «Невероятно чувственно и романтично у вас получилось. Спасибо за участие!», «Ну пупсики же я соскучилась очень», «Больше страсти надо, у вас не получается, как там», - пишут люди.
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