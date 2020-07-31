Известная российская модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой впечатлила телом в купальнике

Обворожительная жена Никиты Преснякова поделилась короткими видео со своих фотосъемок у себя в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Краснова показала, как позирует для фотографа в соблазнительном летнем образе. Она лежит в купальнике на мелководье, позволяя легким волнам обмывать ее тело. Светло-голубой купальник бикини позволяет модели продемонстрировать свою идеальную подтянутую фигуру.

В подписи к видео Краснова уточнила, что съемки проходили на популярном российским курорте, в городе Сочи.

Поклонники красотки тут же отреагировали на ее пост. При этом не все комментарии оказались положительными. Так, некоторым показалась чрезмерной худоба модели.

«Алена, хватит худеть, не красиво», «Уже беременеть надо, а не худеть», «Малышка-худышка», «Идеальна», «Как рыбка золотая», «Какая худая девушка, на грани анорексии», - пишут люди.

До этого мы писали, что 27 июля внук Примадонны и его избранница отпраздновали третью годовщину своей свадьбы. По этому случаю Краснова поделилась трогательным постом в своем Инстаграм.

На видео женатая пара пьет шампанское, целуется и всячески наслаждается компанией друг друга. При этом на Красновой нежное светлое платье в цветочек с полупрозрачными рукавами.

«Три года как один миг. С кожаной свадьбой нас, родной», - написала модель в подписи к видео.

Напомним, подросший младший внук Пугачевой произвел фурор своей внешностью.

Как сообщала Politeka, самоуверенный внук Пугачевой разделся и поиграл мышцами на камеру.

Также Politeka писала, что невестка Пугачевой без лифчика вместе с подружкой дали жару на автостоянке.