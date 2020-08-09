Відома модель Олена Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, похвалилася відпочинком і розповіла про цікаве місце

На кадрах красуня плавала в оранжево-рожевому купальнику у воді. Олена перебувала між скель, поки її знімали на камеру. Можна на кадрах легко оцінити фігуру дівчини, яка не соромилася її показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Білі скелі.

Чудове місце! Рекомендую відвідати.

Але відразу скажу: потрапити сюди не так просто, вам належить подолати крутий кілометровий спуск, питна вода тут не продається, про що я не знала і ледве вистачило сил видертися назад.

Але звичайно воно того варте! Вода чиста, красива оглядовий майданчик на вершині гори, для екстремалів є зіплайн і можливість зістрибнути з високих скель", - написала Олена.

Фанати подивилися ролик більше 5 тисяч разів і написали коментарі:

"Прекрасна русалка", "якось моторошно", "Написала вам", "Божественно".

Повідомлялося, що відома російська модель Олена Краснова здивувала новою фотосесією в сміливому образі.

Потрібно відзначити, що це їм явно вдалося. На знімках модель позує в блакитних джинсах із завищеною талією і мініатюрному білому топіку зі стислої тканини. При цьому він виявився настільки тонким, що можна чітко розрізнити, що модель не стала надягати під нього нижню білизну.

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