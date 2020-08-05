Популярная российская модель Алена Краснова, которая является женой внука Аллы Пугачевой, поразила выходкой в поле

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Влюбилась в этот город с первого дня прибывания 🤍 Природа завораживает😍чистейшее море, горы, развитая инфраструктура, даже наличие нереального количества людей не выбивает меня из атмосферы✨… буквально за полчаса мы сделали эту потрясающую серию! Так быстро и легко ещё не проходила ни одна моя съемка» – говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Алена Преснякова позирует на стуле, постепенно раздеваясь. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

«Господи, как красиво», «Вы нереально красивы! Какой счастливый Никита♥️🙏Счастья в ваш дом», «Какие шикарные фотографии😍», «просто космос», — пишут они.

До этого рассказывалось, что российская модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой впечатлила телом в купальнике

На кадрах Краснова показала, как позирует для фотографа в соблазнительном летнем образе. Она лежит в купальнике на мелководье, позволяя легким волнам обмывать ее тело. Светло-голубой купальник бикини позволяет модели продемонстрировать свою идеальную подтянутую фигуру.

Напомним, подросший младший внук Пугачевой произвел фурор своей внешностью.

Как сообщала Politeka, самоуверенный внук Пугачевой разделся и поиграл мышцами на камеру.

Также Politeka писала, что невестка Пугачевой без лифчика вместе с подружкой дали жару на автостоянке.