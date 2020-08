Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски восхитила своими формами в темно-коричнивом купальнике

На странице, посвященной звезде, появились яркие снимки с одной из ее фотосессий. Звездная красотка восхитила стройными формами в мини-бикини довольно сдержанного стиля. При этом девушка привычно завязала в пучок волосы, чтобы не укладывать их специальными средствами и нанесла на лицо легкий макияж с акцентом на свои выразительные глаза.

Стоит отметить, что Эмили старается питаться сбалансированным меню, в котором есть всё: белки, углеводы и жиры. Утро она обычно начинает с чашки кофе и любимой выпечки, днём – лёгкий обед, салат или сэндвич. Вечером Ратаковски не ставит себе ограничений.

Поэтому ее кожа всегда выглядит ухожено и свежо, часто пользователи отмечают, что девушка красуется без целлюлита идеальной фигурой и даже не осознает, как ей повезло.

«Ты очень соблазнительная, откуда такие классные формы? 🐽», Ох, я не ожидал, что ее орех так крут», «Убейте меня, это реально роскошно. аж слепит, ягодка», «Сколько же тут аппетитных булочек,» «Мне очень нравится, выглядит нереально здорово», «I’d like to be on this beach 🙃», «Хотелось бы увидеть в живую😢», «Я бы хотел быть на этом пляже», «Нереально», «Что случилось с ее орешками», пишут пользователи.

Также на странице модели в социальной сети Инстаграм появился жаркий кадр из отдыха знаменитости. Эмили любит отдыхать на пляже и всячески подчеркивать свою фигуру модными бикини разного цвета и дизайна. При этом девушка совсем не стесняется оголяться перед камерой.

В джинсах с высокой талией и рваными на коленках Эмили повеселилась в дерзкой позе. При этом надела звезад слишком короткий топ в очередной раз посветив грудью без лифчика. Эмили позировала стоя на дереве с апельсинами и глядя сверху вниз покорила смелым "луком".

«Плодоносит» 🍊,» - подписала фото Эмили.

Вот что ответили фанаты:

«прекрасный вид 😍», «Вау, милая❤️❤️❤️😂🔥🔥😂», «Эми собирает персик», «Вы недостаточно зрелы для таких кадров», «Малышка дозрела!», «Я думала ты станешь хорошей мамой», !Я хочу, чтобы это было на моем языке ... 😍», «Кажется, я слышал историю, очень похожую на эту ... Я не верю, что она закончилась хорошо для человека», «Это как ты говоришь, что мои персики могут быть меньше ... грустное лицо», «Так прекрасно».

