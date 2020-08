Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски захопила своїми формами в темно-коричневому купальнику

На сторінці, присвяченій зірці, з'явилися яскраві знімки з однією з її фотосесій. Зіркова красуня захопила стрункими формами в міні-бікіні досить стриманого стилю. При цьому дівчина звично зав'язала в пучок волосся, щоб не укладати їх спеціальними засобами і нанесла на обличчя легкий макіяж з акцентом на свої виразні очі.

Варто відзначити, що Емілі намагається харчуватися збалансованим меню, в якому є все: білки, вуглеводи і жири. Ранок вона зазвичай починає з чашки кави і улюбленої випічки, вдень – легкий обід, салат або сендвіч. Увечері Ратаковскі не ставить собі обмежень.

Тому її шкіра завжди виглядає доглянуто і свіжо, часто користувачі відзначають, що дівчина красується без целюліту ідеальною фігурою і навіть не усвідомлює, як їй пощастило.

"Ти дуже спокуслива, звідки такі класні форми? 🐽 ", Ох, я не очікував, що її горіх так крутий», «Убийте мене, це реально розкішно», «скільки ж тут апетитних булочок,» «мені дуже подобається, виглядає нереально здорово», «I'd like to be on this beach🙃», «хотілося б побачити в живу😢», «я б хотів бути на цьому пляжі», «Нереально», «що сталося з її горішками», пишуть користувачі.

Також на сторінці моделі в соціальній мережі Instagram з'явився жаркий кадр з відпочинку знаменитості. Емілі любить відпочивати на пляжі і всіляко підкреслювати свою фігуру модними бікіні різного кольору і дизайну. При цьому дівчина зовсім не соромиться оголятися перед камерою.

У джинсах з високою талією і рваними на колінах Емілі повеселилася в зухвалій позі. При цьому одягла звезад занадто короткий топ в черговий раз посвітивши грудьми без ліфчика. Емілі позувала стоячи на дереві з апельсинами і дивлячись зверху вниз підкорила сміливим "цибулею".

"Плодоносить" 🍊 » " - підписала фото Емілі.

Ось що відповіли фанати:

"прекрасний вид 😍", "Вау, мила❤️❤️❤️😂🔥🔥😂», «Емі збирає персик" «" ви недостатньо зрілі для таких кадрів», «Малятко дозріла!",» Я думала ти станеш хорошою мамою",!Я хочу, щоб це було на моїй мові ... 😍 ", "Здається, я чув історію, дуже схожу на цю ... Я не вірю, що вона закінчилася добре для людини«, " це як ти кажеш, що мої персики можуть бути менше ... сумне обличчя», "так прекрасно".

