Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя в смелом образе с подружкой

На фото Екатерина позировала в черном топе и юбке. Вторая красавица показалась в платье и без белья. Девушки дополнили образ стильными украшениями, делая образ максимально восточным. Красотки обнялись и поразили соблазнительными взглядами фотографа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В ближайшее время", - написала красотка под фото.

Фанаты, включая жену Кошевого, поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Ахаха", "Bollywood замер в ожидании", "Красотка".

Мы писали, что самая спортивная артистка "Женского квартала" Екатерина Никитина показала, что умеет делать в кровати.

Сначала на видео показана гимнастка, которая делает сальто в кровати и накрывается одеялом. Затем показан этот же трюк в исполнении Никитиной.

Ранее мы сообщали, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина устроила фотосессию на природе показала, как любит Украину.







"Честно скажу, очень люблю УКРАИНУ! Вот правда. Не хочу жить в другой стране! Хочу ездить за границу отдыхать, но не жить там", - пишет Екатерина Никитина под фотографией.

Сообщалось, что актриса Студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала, какая у нее растяжка.



Девушка положила одну ногу на стул, а вторая была на полу.





Напомним, горячая блондинка из "Квартал 95" впечатлила изгибами без одежды

А еще Politeka писала, что красотка из «Квартал 95» вышла на улицу без белья, эффектные кадры

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Квартал 95" в узеньком топе показала райский вид



