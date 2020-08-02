Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя в смелом образе с подружкой
На фото Екатерина позировала в черном топе и юбке. Вторая красавица показалась в платье и без белья. Девушки дополнили образ стильными украшениями, делая образ максимально восточным. Красотки обнялись и поразили соблазнительными взглядами фотографа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"В ближайшее время", - написала красотка под фото.
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Фанаты, включая жену Кошевого, поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Ахаха", "Bollywood замер в ожидании", "Красотка".
Ранее мы сообщали, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина устроила фотосессию на природе показала, как любит Украину.
"Честно скажу, очень люблю УКРАИНУ! Вот правда. Не хочу жить в другой стране! Хочу ездить за границу отдыхать, но не жить там", - пишет Екатерина Никитина под фотографией.
Сообщалось, что актриса Студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала, какая у нее растяжка.
Девушка положила одну ногу на стул, а вторая была на полу.
Напомним, горячая блондинка из "Квартал 95" впечатлила изгибами без одежды
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