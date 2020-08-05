Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда «Квартала 95», похвасталась роскошными формами в одном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Какой из них уже мой?» — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитина позировала в трех разных облегающих купальниках, каждый из которых эффектно подчеркивал ее роскошную фигуру.
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Кроме того, на кадрах, которыми поделилась Никитина, знаменитость крутиться на камеру, показывая аппетитные ракурсы. При этом знаменитость не забывала игриво поглядывать в кадр.
Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку кадрами актриса поделилась у себя в Сторис.
До этого мы рассказывали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя в смелом образе с подружкой.
На фото Екатерина позировала в черном топе и юбке. Вторая красавица показалась в платье и без белья. Девушки дополнили образ стильными украшениями, делая образ максимально восточным. Красотки обнялись и поразили соблазнительными взглядами фотографа.
"В ближайшее время", - написала красотка под фото.
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