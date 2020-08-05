Красотка превзошла сама себя

Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда «Квартала 95», похвасталась роскошными формами в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Какой из них уже мой?» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитина позировала в трех разных облегающих купальниках, каждый из которых эффектно подчеркивал ее роскошную фигуру.

Кроме того, на кадрах, которыми поделилась Никитина, знаменитость крутиться на камеру, показывая аппетитные ракурсы. При этом знаменитость не забывала игриво поглядывать в кадр.

Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку кадрами актриса поделилась у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя в смелом образе с подружкой.

На фото Екатерина позировала в черном топе и юбке. Вторая красавица показалась в платье и без белья. Девушки дополнили образ стильными украшениями, делая образ максимально восточным. Красотки обнялись и поразили соблазнительными взглядами фотографа.

"В ближайшее время", - написала красотка под фото.

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