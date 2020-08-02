Известная украинская актриса Екатерина Никитина показала себя в смелом образе

На кадрах красотка была без одежды скорее всего, но можно увидеть только тень Екатерины, которая соблазнительно выгнулась для фото. Девушка запрокинула голову и оставила волосы распущенными, демонстрируя идеальные изгибы. Звезда сделала все, чтобы привлечь внимание к песне и фанаты запомнили слова. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Может хоть так вы запомните слова в этой песне. Не благодарите! Прекрасных выходных, мои хорошие", - написала Никитина.

Фанаты посмотрели ролик почти 5 тысяч раз и написали комментарии:

"Кать, Катюша...", "А можно фото в свете", "Катя, дети, остановись", "Красиво", "Продолжай", "Воу", "Ой", "Нет слов, челюсть отвисла".

Сообщалось, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина устроила фотосессию на природе показала, как любит Украину.

Знаменитость посвятила пост своей родине. Она заявила, что ни на что не готова променять Украину.

"Честно скажу, очень люблю УКРАИНУ! Вот правда. Не хочу жить в другой стране! Хочу ездить за границу отдыхать, но не жить там. А как у Вас с этим?! Хотели бы переехать в другое место? Если да, то куда?)", - пишет Екатерина Никитина.

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