Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", похвалилася відпусткою

На фото красуня показала себе в купальнику на мотузочках, а образ доповнила стильним капелюхом. Зірка вирішила показати своє засмагле тіло біля кромки басейну, де Нікітіна спокусливо вигнулася. Як можна припустити, фотографії робила мама красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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#summer2020 ☀️ . Ещё один спонтанный отпуск!🌊 И наконец-то только с МАМОЙ вдвоём!!!❤️ Я уже много лет мечтала отправится с мамой куда-либо на пару тройку дней! Наши мужчины( Папа и Брат) остались на хозяйстве, а девочки гуляют😅😏 Нужно иногда позволять и баловать себя) ————————————— Нашла идеальное,тихое уютное, место в Лазурном! @elit.lazurnoe очень доступная цена, все простенько и со вкусно 🥰 Что самое прекрасное, есть бассейн !!! На пляже очень много людей- это выматывает! По этому приходишь к себе в домик и чилишь у бассейна😍 _____________________________ Чуть не забыла, на мне красота от @kari_shop.ua ❤️ ______________________________ Мои хорошие, мечтайте, живите честно, с благодарностью за все что у вас есть, и удача будет улыбаться вам чаще! Искренне желаю каждому из Вас, этим летом, исполнить свою мечту ✨😻 . збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина

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"Ще один спонтанний відпустку!

І нарешті тільки з мамою удвох!!!

Я вже багато років мріяла відправиться з мамою куди-небудь на пару трійку днів!

Наші чоловіки (тато і Брат) залишилися на господарстві, а дівчатка гуляють.

Потрібно іноді дозволяти і балувати себе)", - написала Катя під фото.

Фанати, включаючи колегу Тетяну Песик, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка гаряча дівчинка", "Купальник-бомба, а ти в ньому-гармата", " Катюша як завжди Сонечко!!! Приємна така і умничка! Нехай всі твої мрії збуваються", "Катюша, добре тобі відпочити", "ви сексуальна дівчина", "вогонь, але масочний режим ніхто не відміняв", "груди зовсім маленькі і вони тобі подобатися".

Повідомлялося, що українська актриса і учасниця «Квартал 95» Катерина Нікітіна влаштувала пікантний танець з подругою.

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#ЧИКИ 💃🏼 💃🏼 My top girl @elfridamalumian ❤️ ____________________ Choreo: @elfridamalumian 🎵 @dorn_ivan ____________________ Эта песня меня просто рвёт на части!✨ Кайфую так же, как и от сериала «ЧИКИ»😍 ___________________________ Хотите ещё подобных видео?😏🥰 . #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #танцы #кайф #дорн #чики #сериал #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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"Ця пісня мене просто рве на частини!✨ Кайфую так само, як і від серіалу «Чікі»», — йдеться в повідомленні.

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