Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", похвалилася відпусткою

На фото красуня показала себе в купальнику на мотузочках, а образ доповнила стильним капелюхом. Зірка вирішила показати своє засмагле тіло біля кромки басейну, де Нікітіна спокусливо вигнулася. Як можна припустити, фотографії робила мама красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ще один спонтанний відпустку!

І нарешті тільки з мамою удвох!!!

Я вже багато років мріяла відправиться з мамою куди-небудь на пару трійку днів!

Наші чоловіки (тато і Брат) залишилися на господарстві, а дівчатка гуляють.

Потрібно іноді дозволяти і балувати себе)", - написала Катя під фото.

Фанати, включаючи колегу Тетяну Песик, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка гаряча дівчинка", "Купальник-бомба, а ти в ньому-гармата", " Катюша як завжди Сонечко!!! Приємна така і умничка! Нехай всі твої мрії збуваються", "Катюша, добре тобі відпочити", "ви сексуальна дівчина", "вогонь, але масочний режим ніхто не відміняв", "груди зовсім маленькі і вони тобі подобатися".

Повідомлялося, що українська актриса і учасниця «Квартал 95» Катерина Нікітіна влаштувала пікантний танець з подругою.

"Ця пісня мене просто рве на частини!✨ Кайфую так само, як і від серіалу «Чікі»», — йдеться в повідомленні.

Нагадавши, гаряча блондинка з "Квартал 95" осідлала залізного коня, сміливі кадри

А ще Politeka писала, що гаряча блондинка з "Кварталу 95" вразила вигинами в облягаючому купальнику

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Квартал 95" з подружкою розбурхали східним чином



