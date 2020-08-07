Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о тусовке

На фото красотка была в блузке, топе и коротких джинсовых шортах. Образ Екатерина дополнила стильными очками, а волосы забросила на бок. Звезда стояла за рулем квадроцикла, взявшись за руль железного коня. Никитина была где-то на пляже и без стыда демонстрировала себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ох, будет жарко)Жду тебя на афигенной тусовке. Мы запомним это день на долго)", - написала Никитина под фото.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"Пушка", "Крутая", "Ва, даже очень жарко", "Уже жарко", "Ждем с нетерпением", "Таксист Катя: прокачу с ветерком", "Ой какая красотка, слов подобрать не могу,как это прекрасно".

Ранее мы сообщали, что украинская актриса Екатерина Никитина, звезда «Квартала 95», похвасталась роскошными формами в одном купальнике.

«Какой из них уже мой?» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитина позировала в трех разных облегающих купальниках, каждый из которых эффектно подчеркивал ее роскошную фигуру.

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