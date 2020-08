View this post on Instagram

Просто хочу вам передать атмосферу через фото😍Такой релакс...Не хочется возвращаться в Киев 🥺 Кстати, куда летите отдыхать? Или пока не будете рисковать?Рассказывайте, я вот сейчас над Турцией думаю. Но хотелось бы по экзотичней страну 🙌🏻Хотя чувствую, что светит мне только Одесса 😂и то в лучшем случае😆