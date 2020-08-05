Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в соблазнительном образе и рассказала про отдых

На фото красотка позировала в красном бикини, которое еле вместило пышную грудь Алены. Омович без стыда показала шестой размер, а сама лежала на простыне возле озера. Девушка смотрела в объектив камеры и соблазнительно выгнулась, а в руках держала чашечку кофе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Просто хочу вам передать атмосферу через фото. Такой релакс...Не хочется возвращаться в Киев. Кстати, куда летите отдыхать? Или пока не будете рисковать?Рассказывайте, я вот сейчас над Турцией думаю. Но хотелось бы по экзотичней страну. Хотя чувствую, что светит мне только Одесса и то в лучшем случае", - написала Омович.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая красотка", "Алена, у Вас такой изящный прогиб! Вы занимаетесь растяжкой или это природная грация?", "Тебе в кайф постоянно фоткаться или профессия блогера обязывает?", "А я дома ) телевизор смотрю и работаю в ноуте", "Приезжайте к нам в Россию,в Сибирь!", "Мы пока тоже в Украине нежимся, как и ты. Спасибо за фото, красотка!", "Добрый день я бы хотела открыть в Баку", "Был в Турции,там сейчас кайф!Но лучше полети в Черногорию или Албанию там русских хотя бы не будет((".

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