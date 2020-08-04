Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, покорила внешним видом на пляже

Алена Омович является не только моделью, но и владелицей бренда одежды, которую демонстрирует на себе, сообщает Politeka.net. Так, на соответствующей странице в Инстаграм звезда показала на себе откровенный купальник.

Прозрачная ткань натянулась на плечах, а черные крестики на ней делали акцент на пышной груди звезды. Прелести выпирали из-под прозрачного лифа и даже темные лоскутки ткани не смогли их прикрыть.

Черные плавки с прозрачными вставками идеально сели на бедрах звезды.

На одном из кадров Омович повернулась спиной к фотографу и показала упругие ягодицы в бикини.

На еще одном кадре модель села на песок, расставив ноги. Красотка поставила коктейль и посмотрела в камеру, приоткрыв губы.

За девять часов пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

"Это любовь", "Очень-очень крутые😘😘", "Какой страшный таз у неё", "переборщила очень с ним", "Под такой купальник нужно соответсвующее тело", "У нее какие то проблемы физические или так фотошопят страшно ее зад?", "Ваууу безупречно", "Секси", "Просто конфетка 🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭", "Шикарно❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Люблю вас", "Просто не хватает слов, описать красоту в каждой детальке!!!! ♥️♥️♥️". - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович предстала в светлом бикини с черными бретельками.

Звезда позировала на шезлонге, слегка нагнувшись к камере, чтобы показать свои большие прелести в маленьком купальнике.

Крохотные лоскутки ткани едва удерживали собой соблазнительные формы.

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