Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, покорила соблазнительными формами в купальнике

Красотка сейчас находится на отдыхе, откуда публикует горячие фото и видео, сообщает Politeka.net. Так, на одних из последних сториз модель предстала в светлом бикини с черными бретельками.

Звезда позировала на шезлонге, слегка нагнувшись к камере, чтобы показать свои большие прелести в маленьком купальнике.

Крохотные лоскутки ткани едва удерживали собой соблазнительные формы. Черные лямки натянулись на плечах.

Формы, которые модель не так давно себе "сделала", едва не вываливались из бикини. Омович засветила также плоский животик и тонкую талию. Маленькие трусики натянулись чуть выше бедер.

Звезда сделала игривый хвостик. Примечательно, что на лице Алены нет макияжа, но от ее глаз и губ невозможно отвести взгляда.

Кадры получились очень жаркими, особенно те, где модель сделала губы "уточкой", будто посылая горячие поцелуи своим поклонникам.

Видео не собрало много лайков, ведь было обнародовано в сториз, однако, вероятно, красотку засыпали комплиментами в личные сообщения.

Напомним, Алена Омович предстала в лифчике на тонких бретельках. Это белье было очень мало, что видно по огромным прелестям, которые выпрыгивали из-под белой ткани.

Маленькие трусики на тонких лямках подтянулись выше бедер и едва прикрывали самые сокровенные места.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала в красном бикини. Куски ткани еле вместили огромный бюст красотки, который просто не помещался в них. Звезда сидела на краю бассейна и показывала себя во всей красе.

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