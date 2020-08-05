Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в спокусливому образі і розповіла про відпочинок

На фото красуня позувала в червоному бікіні, яке ледве вмістило пишні груди Олени. Омович без сорому показала шостий розмір, а сама лежала на простирадлі біля озера. Дівчина дивилася в об'єктив камери і спокусливо вигнулася, а в руках тримала чашечку кави. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Просто хочу вам передати атмосферу через фото. Такий релакс...Не хочеться повертатися до Києва. До речі, куди летите відпочивати? Або поки не будете ризикувати?Розповідайте, я ось зараз над Туреччиною думаю. Але хотілося б по екзотичніше країну. Хоча відчуваю, що світить мені тільки Одеса і то в кращому випадку", - написала Омович.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка красуня", " Олена, у Вас такий витончений прогин! Ви займаєтеся розтяжкою або це природна Грація?", "Тобі в кайф постійно фоткатися або професія блогера зобов'язує?", "А я вдома) телевізор дивлюся і працюю в ноуті", " приїжджайте до нас в Росію, в Сибір!", "Ми поки теж в Україні ніжимося, як і ти. Спасибі за фото, красуня!", "Добрий день я б хотіла відкрити в Баку", " був у Туреччині, там зараз кайф!Але краще польоти в Чорногорію або Албанію там росіян хоча б не буде((".

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