Популярная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвасталась откровенным образом возле бассейна

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала серию летних снимков на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Для очередной фотосессии Алена Омович нарядилась в обтягивающий комбинезон серого цвета, который оставил открытой ее спину и едва прикрыл выдающийся бюст. Стоит отметить, что девушка позирует без бюстгальтера, что придает кадрам особой пикантности.

Модель показала себя и свой новый наряд со всех сторон. На первом снимке она стоит во фронт, запрокинув руки за голову. С такого ракурса хорошо видна ее осиная талия и анатомические детали груди. Затем Алена Омович повернулась к камере спиной, показав свою пятую точку. Напоследок, девушка сфотографировалась в профиль, выставив напоказ свой бюст.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид красавицы и оставили много позитивных комментариев:

"А в таком комбезе куда ходить?)))"; "Выглядишь потрясающе"; "Вы - прелесть"; "Это вообще законно так ходить???🙀"; "Чертовски хороша"; "Боже, ну просто нереально красиво 😍 как сверкает✨ Все фото просто обалденные, со всех сторон 😄"; "С какого ракурса не глянь, везде красотка 😍😍 обожаю 🔥🔥"; "Шикарная девушка😍"; "Ого, какая кошка 😍😍😍"; "Очень красивая фигура!!!".

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