Модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, поразила откровенными кадрами под открытым небом

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала соблазнительные фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Алена Омович не стесняется показать свое роскошное тело в разных образах и позах. На этот раз девушка устроила фотосессию в миниатюрном бикини леопардовой расцветки, которые едва прикрыл ее выдающиеся формы. Волосы она собрала на затылке, чтобы они не закрывали ни одной интересной детали тела. Красивый фон обеспечило ясное небо.

Отдельного внимания заслуживает ракурс, с которого сделаны фото. Как можно заметить, Алена Омович положила на траву большое зеркало, и снимает на телефон свое отражение. Для одного кадра модель широко раздвинула ноги, показав плоский живот и зону бикини. Для другого же она соблазнительно выгнула спину, опершись на руку, показав бюст более крупным планом.

Пользователи социальной сети оценили новую работу Омович и оставили много комплиментов в комментариях:

"Это конечно жесть 🙈 но почему то мне все ровно нравится 😻 😂"; "Ей наверно очень больно, носить такие сис*"; "Черт, ты великолепна! 😍😍 Твое тело тоже потрясающее! 🔥🔥🔥🔥"; "ОМГ, чертовски эффектная кукла"; "На твои фото можно смотреть вечно 🔥, как всегда 😍👍"; "Сладкая Алена, просто захватывающая дух красота с божественным телом."; "Алёна красавица, фигура офигенная 😍".

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