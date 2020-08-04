Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова напугала своим внешним видом после суда

Видео с артисткой опубликовали в «Инстаграм», передает Politeka.net.

Анастасии Волочковой назначили еще 40 тысяч рублей штрафа за поездку в Дивеево во время карантина. Балерина уже должна 20 тысяч за отсутствие маски в магазине во время поездки. Новый штраф ей дали за нарушение правила, запрещающего собираться в группы. Защита артистки намерена обжаловать решение суда. Сама Волочкова заявила, что принципиально не хочет платить штраф и что ездила в Дивеево.

Однако в Сети большее внимание обратили на внешность Волочковой, а не на ситуацию. По мнению пользователей, балерина выглядит все хуже. Также выразили догадки, что проблемы Волочковой с алкоголем только усугубляются.

"Что у нее на голове? Это же треш гидроперитовый. Полулысая, желтая, пи..дец товарищи", «Она что из шахты вышла, чего лицо замазанное», «Как её много везде, как она надоела уже!!!! Чучело», «С каждым днём страшнее и страшнее», «Запустила себя сильно... Вид алкашки пропитанной....», «Страшная конечно. Для чего они рисуют всё это на своём лице?», «Господи, умойте ее святой водой», «Отвратительная рожа», «Какая она мерзкая, она по-моему и сейчас подвыпившая», «Страшная жуть», - пишут в комментариях.

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