Анастасии Волочковой назначили ещё 40 тысяч рублей штрафа за поездку в Дивеево во время карантина. Балерина уже должна 20 тысяч за отсутствие маски в магазине во время поездки. Новый штраф ей дали за нарушение правила, запрещающего собираться в группы. Защита артистки намерена обжаловать решение суда. Сама Волочкова заявила, что принципиально не хочет платить штраф и что ездила в Дивеево "поесть рыбки, помолиться и уехать домой".#волочкова#дивеево источник :life