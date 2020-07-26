Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как выглядела в молодости и поразила всех

В этот раз, несколько часов назад, балерина показала на своей странице в социальной сети Инстаграм неожиданный кадр, который был сделан много лет назад, еще до того как звезда покинула Большой театр с позором и располнела до неузнаваемости, пишет Politeka.net.

Анастасия позировала в концертном балетном наряде и потрясла идеально-стройной и ухоженной фигурой. Ранее балерина была очень стройной, с худыми плечами и талией, за которые теперь Волочкову часто стядят. Светлые локоны и аккуратные черты лица артистки, как часто отшучиваются пользователи Инстаграм, "безвозвратно исчезли".

Сейчас располневшая балерина не похожа на себя прежнюю: получает море негативных слов в свой адрес, озадачивает откровенными съемками и ппадает в скандалы, за которые расплачивается в суде.

«Дорогие друзья, спасибо всем, кто посмотрел балет "ЖИЗЕЛЬ" со мной в главной роли во время нашего Live Stream🌺 Терерь это видео из Большого Театра можно смотреть на моем сайте и канале YouTube», - написала Волочкова под фото.

Также ранее в специальном ролике балерина похвасталась несколькими упражнениями и частью занятия, во время которого она в черно-синем спортивном костюме расхаживала со стороны в сторону. Также Анастасия отметила, чем именно занималась в видео:

«Небольшое видео селфи с репетиции.🩰 Диагональ. Пируэты.💃 Быстро и непринужденно😊», - написала Анастасия.

Пользователи сети тут же ответили:

«Непринуждённо, ага, сто потов сошли, покраснела хуже рака 🤣», «Пересмотрите видео , Вас в конце каждого пируэта заваливает вправо», «По моему, она в прыжке уснула😂😂😂», «Если честно и без обид.. Вы с Дианой Вишневой одногодки, но разница у вас колоссальная. Правда заканчивайте, станьте педагогом, если не хочется заканчивать с балетом, но не нужно себя на посмешиле выставлять», «Анастасия, не позорьтесь», «Наконец то красные подштанники сняла😮😮😮», «Одинокая бабенция ...», «Балерина на пенсии развлекается. Павлова и Плисетская отдыхают... 😆😆😆».

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