Известная российская балерина и актриса Анастасия Волочкова похвасталась огромным букетом цветов

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм-страницу знаменитости.

На фото Волочкова сидит возле рояля и держит огромный букет белых цветов. На балерине одето длинное платье.

На этот раз она обошлась даже без излюбленного шпагата.

«Я так люблю радоваться!🙏🌺 И всегда находится, к счастью, для радости повод», - подписала снимок балерина.

Отметим, ранее она уже хвасталась этим букетом, отметив, что с такого сюрприза началась ее тренировка. И намекнула, что получила такой подарок от любовника.

«Моя сегодняшняя репетиция началась с приятного сюрприза!🙏🌺 Как здорово, когда человек знает, чем меня порадовать!😊😉🌹 И в какой момент. Это такое счастье быть любимой! Цветы, неожиданно прилетевшие в мой балетный зал-это так романтично и тонко», - писала Волочкова в сети.

При этом она предстала в изношенной майке блекло-голубого оттенка и вышедших из моды штанах с клешью. Именно небрежный вид часто становится причиной для критики балерины. Хотя она на подобные нападки особого внимания не обращает.

Чтобы избежать неприятных комментариев, Волочкова стала ограничивать возможность комментировать ее посты.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.