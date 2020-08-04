Епатажна російська балерина Анастасія Волочкова налякала своїм зовнішнім виглядом після суду

Відео з артисткою опублікували в «Instagram», передає Politeka.net.

Анастасії Волочкової призначили ще 40 тисяч рублів штрафу за поїздку в Дівєєво під час карантину. Балерина вже має 20 тисяч за відсутність маски в магазині під час поїздки. Новий штраф їй дали за порушення правила, що забороняє збиратися в групи. Захист артистки має намір оскаржити рішення суду. Сама Волочкова заявила, що принципово не хоче платити штраф і що їздила в Дивеево.

Однак в Мережі більшу увагу звернули на зовнішність Волочкової, а не на ситуацію. На думку користувачів, балерина виглядає все гірше. Також висловили припущення, що проблеми Волочкової з алкоголем тільки посилюються.

"Що у неї на голові? Це ж треш гідроперітовий. Полулиса, жовта, пі..дец товариші", «Вона що вийшла з шахти, чого особа замазане», «Як її багато скрізь, як вона вже набридла!!!! Опудало», «З кожним днем страшніше і страшніше», «Запустила себе сильно... Вид алкашки просоченої....», «Страшна звичайно. Для чого вони малюють все це на своєму обличчі?», «Господи, помийте її святою водою», «Огидна пика», «Яка вона мерзенна, вона, здається, і зараз підпила», «Страшна жах», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, щаслива Волочкова похвалилася, як її балує новий коханець: «Я так люблю…»

Як повідомляла Politeka, престаріла Волочкова в недбалому вигляді прикрилася подарунком коханця: "Ніяк не вгамується"

Також Politeka писала, що престаріла Волочкова показала себе в молодості до того, як розповніла і була вигнана з Великого театру.