Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя в неудачном виде вместе с огромным букетом цветов

В этот раз Анастасия появилась в излюбленном балетном зале в небрежном виде, за который ее массово высмеивают и критикуют. При этом сама Анастасия внимания на подобное не обращает и продолжает и продолжает каждый раз на тренировке появляться в изношенной майке блекло-голубого оттенка и вышедших из моды штанах с клешью.

К слову, именно за красные штаны Анастасию жестко высмеяли в последний раз, когда та появилась первый раз за несколько месяцев не в них, а в бирюзовых брюках и старой жилетке. В этот же раз, чтобы не получить очередную порцию гневных комментариев, Анастасия скрыла доступ к коментированию ее поста.

«Моя сегодняшняя репетиция началась с приятного сюрприза!🙏🌺 Как здорово, когда человек знает, чем меня порадовать!😊😉🌹 И в какой момент.🩰 Это такое счастье быть любимой! Цветы, неожиданно прилетевшие в мой балетный зал-это так романтично и тонко🙏🩰🦢 Я улыбнулась.😊 А в сочетании с моими пуантами это волшебная композиция 🙏 (загляните в карусельке😉) Я очень люблю Цветы и букеты светлых оттенков.🙏😊🌺 #анастасияволочкова»,- написала Волочкова.

До этого в специальном ролике балерина похвасталась несколькими упражнениями и частью занятия, во время которого она в черно-синем спортивном костюме расхаживала со стороны в сторону. Тогда фанаты отметили, что она всегда носит "красные подштанники" и это очень позорит ее образ.

Также балерина показала на своей странице в социальной сети Инстаграм неожиданный кадр, который был сделан много лет назад, еще до того как звезда покинула Большой театр с позором и располнела до неузнаваемости.

Анастасия позировала в концертном балетном наряде и потрясла идеально-стройной и ухоженной фигурой. Ранее балерина была очень стройной, с худыми плечами и талией, за которые теперь Волочкову часто стядят. Светлые локоны и аккуратные черты лица артистки, как часто отшучиваются пользователи Инстаграм, "безвозвратно исчезли".

Сейчас располневшая балерина не похожа на себя прежнюю: получает море негативных слов в свой адрес, озадачивает откровенными съемками и ппадает в скандалы, за которые расплачивается в суде.

«Дорогие друзья, спасибо всем, кто посмотрел балет "ЖИЗЕЛЬ" со мной в главной роли во время нашего Live Stream🌺 Терерь это видео из Большого Театра можно смотреть на моем сайте и канале YouTube», - написала Волочкова под фото.

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