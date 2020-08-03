Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как готовится к суду

Она опубликовала новые фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net.

На снимке Анастасия Волочкова позирует в длинном черно-белом платье с цветочными узорами, а в руках держит белую балетную пачку. Она поделилась, что именно с таким аттрибутом собирается идти в суд, а сценическую одежду предьявит в качестве доказательства. Хорошо еще, что белерина не решила идти на заседание в одних трусах.

"И снова сегодня я трачу время на очередное судебное заседание в Тверском суде в 15:30, по делу моего паломничества в Дивеево. Вот я в замешательстве, брать с собой пачку бумаг или балетную пачку? 😂 Возьму балетную, потому что пачка бумаг и доказательств моей невиновности, судя по прошлому заседанию, никого не интересует", - поделилась Анастасия.

Стоит отметить, что за последнее время Волочкова изрядно похудела. На новых фото хорошо видно, как впали ее щеки. Необычную для Анастасии худобу подчеркивает и приталеное платье.

Ранее знаменитость показалась пользователям сети в другом нелепом образе. Она нарядилась в мини-платье, верхняя часть которого сделана в виде «леопарда», а к низу меняет расцветку. Дополнили образ полушубок и красная сумка в виде цветка.

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