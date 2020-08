View this post on Instagram

Учасником нового найтанцювальнішого сезону Танці з зірками (@tanci1plus1) стає фронтмен гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергій Танчинець (@sergii_tanchynets) 🎉 Рок-музикант приймає естафету від Позитива і передає #танціззіркамиchallengе футболісту та учаснику шоу «Холостяк» Сергію Мельнику (@sergeimelnik). Слідкуйте за нашими новинами, аби не пропустити, чи погодиться він продемонструвати свої танцювальні здібності на паркеті проекту. #одинплюсодин #танціззірками