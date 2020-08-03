Новый поворот в популярном шоу «Танці з зірками» стал приятным сюрпризом для многих
Как передает Politeka.net, информация о новом участнике нового сезона танцевального шоу появилась на официальной странице проекта. (чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).
Участником нового танцевального сезона Танцы со звездами становится фронтмен группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец.
Рок-музыкант принимает эстафету от Позитива и бросает вызов участнику шоу «Холостяк» Сергею Мельнику.
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Отметим, фанатки «холостяка» просто в восторге от такого поворота.
«Класс», «Круто. Все участники проекта очень классные. Жду с нетерпением», «Ооооо!», «Это просто чрезвычайно хорошая новость», «Неожиданно», «Супер новость», «Супер! Люблю вас», - пишут в комментариях в социальной сети.
Сергей Анатольевич Мельник - украинский футболист, центральный защитник молдавского клуба «Милсами». В течение 2014-2015 гг. Снимался в романтическом реалити-шоу «Холостяк-5» на украинском телеканале «СТБ», как главный герой программы.
Напомним, назван новый участник «Танців з зірками», Дорофеева будет довольна: «Фаворит среди мужчин».
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