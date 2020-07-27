Шоу «Танці з зірками 2020» стартуют уже этой осенью и уже стали известны все звездные участники шоу

В сентябре на канале 1+1 стартует уже ставшее популярным шоу «Танці з зірками 2020». ПОдбор звездных участников, уже по традиции, проходил в рамках челленджа, когда украинские знаменитости приглашали друг друга принять участие в проекте. Итак, кто вошел в список участников шоу, пишет Politeka.net

  • Участник шоу "Танці з зірками 2020": Олег Винник
  • Партнерша: Алена Шоптенко

Олег Винник стал первым участником и главной сенсацией проекта – именно его имя рассекретили режиссеры шоу. Кроме того, он стал первым участником челленджа и с него начался подбор остальных знаменитостей.
Любимец украинских женщин объяснил, что хочет учиться чему-то новому, поскольку только путем достижения целей люди могут становиться по-настоящему счастливыми. Партнершей Винника станет Алена Шоптенко, в послужном списке которой – победа в первом сезоне с Владимиром Зеленским, а также место хореографа проекта.

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Сьогодні учасник нового сезону «Танців з зірками» Олег Винник (@olegg.vynnyk )завітав до студії «Сніданку з 1+1»(@snidanok )🎉 Співак зізнався, навіщо прийшов на проект та чи займався танцями раніше. Також до розмови з Олегом через відеозв'язок приєдналася партнерка співака на проекті — танцівниця Олена Шоптенко (@alena_shoptenko ). Про що зірки говорили з ведучими — дивися в нашому відео та став + в коментарях, якщо вже чекаєш на їхній танцювальний тандем❤️ Повне відео дивися на 1+1 video за посиланням в сторіз. #танціззірками

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  • Участница шоу "Танці з зірками 2020": Надежда Мейхер
  • Партнер: Кирилл Васюк

Экс-солистка «ВИА Гра» Надежда Мейхер приняла челлендж от Олега Винника. Певица выйдет на паркет с чемпионом танцевальных турниров Кириллом Васюком. Оба участвуют в проекте первый раз и являются дебютантами проекта.

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Партнером Надії Мейхер (@nadyameiher) у новому сезоні стане Кирило Васюк (@kyryll_v) – чемпіон Європи WDC в категорії професіонали по латиноамериканському шоу, неодноразовий переможець та призер багатьох міжнародних турнірів. Для нього це перша участь в #танціззірками 🕺🏻 Надія Мейхер поділилася, які якості Кирила їй найбільше імпонують: «Я за своєю натурою – лідер у стосунках, чи то робота чи особисте життя. Тому для мене було дуже важливо знайти такого партнера, за яким би я пішла. Професійні якості, майстерність танцівника я навіть не обговорюю, адже вони притаманні абсолютно кожному, хто бере участь в цьому шоу. Мені імпонує, що Кирило вміє швидко ухвалювати рішення, впевнений в тому, що робить, у нього сильна чоловіча енергетика, і разом з тим, він дуже чуттєвий. Завдяки таким якостям я готова йти за ним і впевнена, що зможу щиро полюбити бальні танці. Раніше мені здавалося, що в них немає місця почуттям, тільки техніка, завчені емоції, але завдяки Кирилу, я знаю, що ми зможемо зробити бальні танці чимось більшим, ніж просто спорт».

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  • Участница шоу "Танці з зірками 2020": Санта Димопулос
  • Партнер: Макс Леонов

Санта Димопулос была следующей, кто принял звездный челлендж и стала новой участницей шоу. 33-летнюю певицу и чемпионку мира по фитнесу будет вице-чемпион Украины по латиноамериканским танцам Макс Леонов.

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Знайомся ближче з гарячою парою нового сезону #танціззірками 🔥 Партнером Санти Дімопулос (@santadimopulos) у шоу буде вже відомий тобі хореограф, віцечемпіон України та світу із латиноамериканських танців Максим Леонов (@maksleonov_official) . Санта розповіла, що Макс неабияк підтримує її: «Він дуже позитивна людина і справжній професіонал, а його почуття гумору та мотивація, якою він вміє заряджати оточуючих, вселяють у мене довіру та додають впевненості для подальшої участі у шоу».

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  • Участник шоу "Танці з зірками 2020": Тарас Цымбалюк
  • Партнерша: Яна Заец

Звезда сериалов «Крепостная» и «Поймать Кайдаша» Тарас Цимбалюк принял челлендж Санты Димопулос и стал новым участником сезона. Цимбалюк сравнивает танцы с философией и поэтому хочет освоить их, а поможет ему в этом деле Яна Заец.

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У найтанцювальнішому сезоні шоу актор фільму «Чорний ворон» Тарас Цимбалюк (@taras.tsymbaliuk) підкорюватиме серця глядачів разом з хореографом Яною Заєць (@zlayazaya_official). Яна братиме участь у проекті вдруге – у другому сезоні оновлених #танціззірками з Іраклі Макацарія вона посіла третє місце. Тобі подобається ця пара? 😍 Тарас поділився враженнями: «Мені пощастило з партнеркою, Яна – людина-боєць, справжній професіонал. Вона – чемпіон, котрий мотивує мене йти вперед»

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  • Участница шоу "Танці з зірками 2020": Дарья Петрожицкая
  • Партнер: Игорь Гелуненко

Дарья Петрожицкая стала еще одной участницей танцевального шоу. Звезда сериала «Папик», участница шоу «Голос країни» приняла приглашение и рассекретила партнера – помогать осваивать хореографическое искусство ей будет Игорь Голуненко. Оба они также являются дебютантами шоу.

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Вже цієї осені на паркеті #танціззірками партнером Дар'ї Петрожицької (@petrozhitskaya) стане танцівник і балетмейстер Ігор Гелуненко (@ihor_helunenko), який вперше цього сезону братиме участь у шоу. Який танець у виконанні цієї пари ти хотів би побачити у першому прямому ефірі? 😍 Акторка розповідає: «У мене суперкрутий партнер! Людина, якій я довіряю, і який мене мотивує, змушує працювати. Коли ми розучували пару "па" для знімань промо, а у мене щось не виходило, він називав мене – "пиріжок", а коли виходило – "бальниця", і це мене тішить. Ми з ним обоє новенькі на "Танцях з зірками", і може від цього нам так комфортно один з одним. Подивимося, що буде між нами на паркеті»

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  • Участница шоу "Танці з зірками 2020": Юлия Санина
  • Партнер: ???

Участие солистки The Hardkiss – Юлии Саниной стало для многих неожиданностью, несмотря на то, что многие догадывались, что она станет участницей шоу. Сама Юлия говорит, что шоу станет для нее возможностью избавиться от «установок и стереотипов». Правда, пока что имя партнера она держит в секрете.

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Так, фронтвумен гурту «The HARDKISS» Юлія Саніна (@the_hardkiss) приймає танцювальний виклик від Дар'ї Петрожицької і вже цієї осені підкорюватиме серця глядачів у #танціззірками 😍 Юлія передає #танціззіркамиchallenge учасниці гурту «НЕАНГЕЛИ» Славі Камінській (@babaslavka), яка вже брала участь у «Танцях з зірками-2», проте через травму не змогла вийти на паркет. Чи погодиться Слава ще раз взяти участь у шоу, як думаєш? 😉

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  • Участница шоу "Танці з зірками 2020": Слава Каминская
  • Партнер: ???

Вернется на проект и певица Слава Каминская, солистка, группы "НеАнгелы", которая была вынуждена покинуть прошлый сезон из-за травмы ноги. Исполнительница также пока держит имя партнера в секрете, а что касается челленджа, теперь над участием в проекте думает телеведущий Дмитрий Танкович.

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