View this post on Instagram

Сьогодні учасник нового сезону «Танців з зірками» Олег Винник (@olegg.vynnyk )завітав до студії «Сніданку з 1+1»(@snidanok )🎉 Співак зізнався, навіщо прийшов на проект та чи займався танцями раніше. Також до розмови з Олегом через відеозв'язок приєдналася партнерка співака на проекті — танцівниця Олена Шоптенко (@alena_shoptenko ). Про що зірки говорили з ведучими — дивися в нашому відео та став + в коментарях, якщо вже чекаєш на їхній танцювальний тандем❤️ Повне відео дивися на 1+1 video за посиланням в сторіз. #танціззірками