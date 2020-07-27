Шоу «Танці з зірками 2020» стартуют уже этой осенью и уже стали известны все звездные участники шоу

В сентябре на канале 1+1 стартует уже ставшее популярным шоу «Танці з зірками 2020». ПОдбор звездных участников, уже по традиции, проходил в рамках челленджа, когда украинские знаменитости приглашали друг друга принять участие в проекте. Итак, кто вошел в список участников шоу, пишет Politeka.net

Участник шоу "Танці з зірками 2020": Олег Винник

Партнерша: Алена Шоптенко

Олег Винник стал первым участником и главной сенсацией проекта – именно его имя рассекретили режиссеры шоу. Кроме того, он стал первым участником челленджа и с него начался подбор остальных знаменитостей.

Любимец украинских женщин объяснил, что хочет учиться чему-то новому, поскольку только путем достижения целей люди могут становиться по-настоящему счастливыми. Партнершей Винника станет Алена Шоптенко, в послужном списке которой – победа в первом сезоне с Владимиром Зеленским, а также место хореографа проекта.

Участница шоу "Танці з зірками 2020": Надежда Мейхер

Партнер: Кирилл Васюк

Экс-солистка «ВИА Гра» Надежда Мейхер приняла челлендж от Олега Винника. Певица выйдет на паркет с чемпионом танцевальных турниров Кириллом Васюком. Оба участвуют в проекте первый раз и являются дебютантами проекта.

Участница шоу "Танці з зірками 2020": Санта Димопулос

Партнер: Макс Леонов

Санта Димопулос была следующей, кто принял звездный челлендж и стала новой участницей шоу. 33-летнюю певицу и чемпионку мира по фитнесу будет вице-чемпион Украины по латиноамериканским танцам Макс Леонов.

Участник шоу "Танці з зірками 2020": Тарас Цымбалюк

Партнерша: Яна Заец

Звезда сериалов «Крепостная» и «Поймать Кайдаша» Тарас Цимбалюк принял челлендж Санты Димопулос и стал новым участником сезона. Цимбалюк сравнивает танцы с философией и поэтому хочет освоить их, а поможет ему в этом деле Яна Заец.

Участница шоу "Танці з зірками 2020": Дарья Петрожицкая

Партнер: Игорь Гелуненко

Дарья Петрожицкая стала еще одной участницей танцевального шоу. Звезда сериала «Папик», участница шоу «Голос країни» приняла приглашение и рассекретила партнера – помогать осваивать хореографическое искусство ей будет Игорь Голуненко. Оба они также являются дебютантами шоу.

Участница шоу "Танці з зірками 2020": Юлия Санина

Партнер: ???

Участие солистки The Hardkiss – Юлии Саниной стало для многих неожиданностью, несмотря на то, что многие догадывались, что она станет участницей шоу. Сама Юлия говорит, что шоу станет для нее возможностью избавиться от «установок и стереотипов». Правда, пока что имя партнера она держит в секрете.

Участница шоу "Танці з зірками 2020": Слава Каминская

Партнер: ???

Вернется на проект и певица Слава Каминская, солистка, группы "НеАнгелы", которая была вынуждена покинуть прошлый сезон из-за травмы ноги. Исполнительница также пока держит имя партнера в секрете, а что касается челленджа, теперь над участием в проекте думает телеведущий Дмитрий Танкович.

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