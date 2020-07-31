Участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко похвасталась новым снимком

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

«Очень хочется просто это фото запостить 🤷‍♀️ 😊 и сделать перерыв с глубокомысленными постами», - написала Шоптенко.

При этом она опубликовала снимок, на котором красуется в льняном костюме песочного цвета. Под пиджак она одела белый вязаный топ.

Шоптенко дополнила образ легким макияжем и маникюром бежевого цвета. Волосы ее уложены волнами.

Нежный и стильный образ вызвал симпатию фолловеров артистки.

«Шикарная», «Вау, какая красива», «Какие красивые волосы», «Сильно красивая», «Прекрасная», «Безумно Красивая Милая и Нежная. Я бы и больше сказал», «Шикарное фото💣👌», «Обожаю, как она танцует», «Красоточка», - пишут в комментариях.

Отметим, Шоптенко действительно любит поднимать серьезные темы. Так, недавно она писала о личностном росте.

«Когда задаёшь себе вопрос, к примеру, о своих ценностях или о том, чего действительно хочешь. То часто игнорируешь ответ самый неудобный», - написала Шоптенко.

Она призналась, что раньше думала, что мечтает о головокружительной карьере и активной работе.

Напомним, партнерша Олега Винника по "Танцям з зірками" показала интимное фото мужа.

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