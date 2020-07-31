Вслед за украинской рэпершой Alyona Alyona в проект "Танці з зірками" пришел еще один рэпер

Как передает Politeka.net, информация о новом участнике нового сезона танцевального шоу появилась на официальной странице проекта. Как известно, Alyona Alyona согласилась выйти на паркет и передала эстафету солисту группы «Время и стекло» Алексею Загороднему (Позитиву).

Поклонники долго ждали ответ исполнителя и наконец-то дождались. Вслед за своей коллегой Надей Дорофеевой Позитив согласился принять участие в проекте. Отметим, что Надя в проекте дошла до финала и была одной из самых сильных участниц. Теперь ей предстоит болеть за своего партнера.

«Готовься увидеть все танцевальное мастерство Позитива на паркете, ведь он принимает вызов от Alyona Alyona. Артист передает #танциззиркамиchallengе дальше и приглашает принять участие в шоу фронтмена группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергея Танчинця», - написали на странице.

Новость вызвала бурную реакцию поклонников. За 20 минут ее посмотрели более 3 тысяч раз. В комментариях оставили массу слов поддержки.

«За ним интересно будет наблюдать», «Как я его долго ждала. Вы лучшие!», «В этом сезоне болею за всех!» «Ура! Буду болеть за него», «Если из девушек поддерживаю Юлю Санину и Славу, то Позитив - мой фаворит среди мужчин)», - пишут люди.

Напомним, кто стал участником нового сезона "Танці з зірками", первые фото пар: у Винника серьезные конкуренты.

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