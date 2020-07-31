Украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар сверкнула невероятной красотой в платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сила живет внутри каждой из нас! Она в наших слабостях... В улыбке... Взгляде... В принятых решениях... В дружбе, семье и любви, которую мы дарим всему миру! В движениях и походке, она всегда остаётся шлейфом... тонкой красной нитью соединяет каждую из нас», — говорится в сообщении.

Уточним, что снимок Кухар сделала в черно-белом цвете, а в хештеге к фотографии написала womensupportingwomen. Это название популярного флешмоба, в рамках которого женщины поддерживают друг друга.

«Чудесная. Плачет Голливуд и режиссеры бразильских сериалов», «оригинальная», «Какая вы красивая 😍😍😍 Просто глаз не отвести от вас ♥️❣️❣️❣️Ваш взгляд просто чарующий», «Зачётная красотка», «Катя, вы невероятно красивая! Удачи вам в будущем», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар сверкнула идеальной фигурой в белье

Красотка была одета в спортивный лифчик телесного цвета, который практически сливался с цветом ее кожи. Кухар сидела в кресле, положив ножки одну на другую. В руках она держала цветок.

Видно, что фото было сделано на закате солнца. Свет падал на Кухар, придавая особой пикантности фото.

Напомним, что Кухар в воздушном платье переплюнула Волочкову: «Браво!».

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