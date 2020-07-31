Украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар сверкнула невероятной красотой в платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Сила живет внутри каждой из нас! Она в наших слабостях... В улыбке... Взгляде... В принятых решениях... В дружбе, семье и любви, которую мы дарим всему миру! В движениях и походке, она всегда остаётся шлейфом... тонкой красной нитью соединяет каждую из нас», — говорится в сообщении.
Уточним, что снимок Кухар сделала в черно-белом цвете, а в хештеге к фотографии написала womensupportingwomen. Это название популярного флешмоба, в рамках которого женщины поддерживают друг друга.
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«Чудесная. Плачет Голливуд и режиссеры бразильских сериалов», «оригинальная», «Какая вы красивая 😍😍😍 Просто глаз не отвести от вас ♥️❣️❣️❣️Ваш взгляд просто чарующий», «Зачётная красотка», «Катя, вы невероятно красивая! Удачи вам в будущем», — пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар сверкнула идеальной фигурой в белье
Красотка была одета в спортивный лифчик телесного цвета, который практически сливался с цветом ее кожи. Кухар сидела в кресле, положив ножки одну на другую. В руках она держала цветок.
Видно, что фото было сделано на закате солнца. Свет падал на Кухар, придавая особой пикантности фото.
Напомним, что Кухар в воздушном платье переплюнула Волочкову: «Браво!».
А еще Politeka писала, что муж Кухар из "Танців з зірками" поразил интимным признанием: "Мне главное, как мужчине, чтобы...".
Также Politeka сообщала, что Кухар показала новое место работы, Остапчук не смог сдержаться: «Жесть».