Новий поворот в популярному шоу «Танці з зірками» став приємним сюрпризом для багатьох

Як передає Politeka.net, інформація про нового учасника нового сезону танцювального шоу з'явилася на офіційній сторінці проекту. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз).

Учасником нового танцювального сезону Танці з зірками стає фронтмен групи «беz обмеження» Сергій Танчинець.

Рок-музикант приймає естафету від Позитиву і кидає виклик учаснику шоу «Холостяк» Сергію Мельнику.

Відзначимо, фанатки «холостяка» просто в захваті від такого повороту.

«Клас», «Круто. Всі учасники проекту дуже класні. Чекаю з нетерпінням »,« Ооооо! »,« Це просто надзвичайно гарна новина »,« Несподівано »,« Супер новина »,« Супер! Люблю вас », - пишуть в коментарях в соціальній мережі.

Сергій Анатолійович Мельник - український футболіст, центральний захисник молдавського клубу «Мілс». Протягом 2014-2015 рр. Знімався в романтичному реаліті-шоу «Холостяк-5» на українському телеканалі «СТБ», як головний герой програми.

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