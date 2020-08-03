Известная российская модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой, показала себя в смелом образе и рассказала о вождении авто

На фото Алена показала себя в розовом коротком платье, под которым не было белья. Звезда стояла в поле ромашек, а в руках держала несколько сорванных. Красотка дополнила образ стильной прической, а сама смотрела в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро всем.

Пока собирались на пляж, вспомнила про эту съёмку в ромашках.

Я в тот день впервые села за руль на такое дальнее расстояние)) это была моя маленькая победа, ибо боюсь ездить далеко одна , ещё и в неизвестных направлениях.

Но съемка того стоила, кадры мне очень понравились! Какой самый удачный? 1/2/3/4/5/6?", - написала Алена.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Доброе утро!Красивые фото и девушка) Хорошего дня)", "Второе фото", "Все очень классные. вот и не зря ездили очень красиво получилось) сложно выбрать какой лучше 1,2 и 4,5 больше всего понравились! А где такие поля прекрасные?", "Какая вы красивая", "Красивая! И платье тоже очень красивое и нежное!", "Огнище", "Симпатичная", "Алёна,мне все кадры понравились.Я пенсионерка,но очень люблю молодежь и очень приятно смотреть на вас,вы так молоды,красивы, жизнерадостны".

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