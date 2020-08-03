Відома російська модель Олена Краснова, дружина внука Алли Пугачової, показала себе в сміливому образі і розповіла про водіння авто

На фото Олена показала себе в рожевій короткій сукні, під яким не було білизни. Зірка стояла в поле ромашок, а в руках тримала кілька зірваних. Красуня доповнила образ стильної зачіскою, а сама дивилася в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку всім.

Поки збиралися на пляж, згадала про цю зйомку в ромашках.

Я в той день вперше сіла за кермо на таке далеке відстань)) це була моя маленька перемога, бо боюся їздити далеко одна, ще й в невідомих напрямках.

Але зйомка того коштувала, кадри мені дуже сподобалися! Який найвдаліший? 1/2/3/4/5/6? ", - написала Олена.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Доброго ранку! Красиві фото і дівчина) Гарного дня)", "Друге фото", "Все дуже класні. Ось і не дарма їздили дуже красиво вийшло) складно вибрати який краще 1,2 і 4,5 найбільше сподобалися! А де такі поля прекрасні? "," Яка ви гарна "," красива! і плаття теж дуже красиве і ніжне! "," Вогнище "," Симпатична "," Олена, мені все кадри понравілісь.Я пенсіонерка, але дуже люблю молодь і дуже приємно дивитися на вас, ви такі молоді, красиві, життєрадісні ".

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