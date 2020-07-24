23-летняя российская модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, впечатлила необычными шалостями на парковке

Как передает Рoliteka.net, девушка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в зеленом платье-пиджаке с поясом на талии, надетом на голое тело (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Алена вместе с подружкой инсценировали "побег" от таинственного воздыхателя, поджидавшего их в темных закоулках подземной парковки. Девушки метались между машин, убегая от преследователя, при этом успевали демонстрировать свои прелести в откровенных нарядах. Сцена получилась действительно очень жаркой.

"Когда с подругами ищете вашу тачку на парковке 😁", - подписала кадры жена Преснякова.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Очень эффектно🔥🖤"

"Ооочень крутоооо 😍😍"

"искали тачку, а нашли мужика, который ищет вход в Ашан😂"

Ранее мы сообщали, голая Алена Краснова позировала в поле, поделившись полученными фото в Инстаграм. Девушка укрылась белой простыней, прикрыв обнаженную грудь букетом цветов. На одном из фото модель наклонила голову набок и томно посмотрела в камеру. На другом - лежала на животе, засветив трусики.

"Вспоминаю эту тёплую июньскую съёмку и уже скучаю по тёплым денькам 😪", - подписала фото звезда.

"На последнем фото, бикини помешали. Лучше бы чуток попки было видно без них. Фотки классные", "Красотка! 👍❤️💋", "Мы тоже собираемся в Сочииии, хороший выбор! Фотки прям классные, как и Алена!!!💜👍💜", "Девушка неземной красоты!", "👍красавица", - написали пользователи сети.

Напомним, юная невестка Пугачевой с младенцем на руках ошарашила известием: "Сегодня я стала...".

Как сообщала Politeka, внук Пугачевой слетел с катушек и набросился на фанатов из-за критики нового видео.