Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте восхитила сеть фотографией с младшим сыном

Как сообщает Politekа.net, фото появилось на фан-страничке Примадонны российской эстрады. (Чтобы псмотреть - проскролльте вниз)

«Мама с сыном», - лаконично подписан кадр.

На снимке Кристина Орбакайте в нарядном платье позирует рядом с младшим сыном Дени Байсаровым, которому на сегодняшний день 22 года.

Парень очень любит свою семью, он трогательно отзывается у себя в соцсетях о младшей сестре Клавдии и младших детях примадонны Лизе и Гарри. Кроме этого, Дени в хороших отношениях со своим старшим братом.

Фото вызвало волну восхищения пользователей соцсети.

«Мальчик - хорош!», «Симпатичненький мальчишка. Молодец Кристина», «Красавица мама и красавчик Дени», «Какие вы красивые», «Очень красиво», - восторгаются внуком и дочерью Пугачевой в Сети.

Как известно, у Кристины Орбакайте двое сыновей от союзов с певцом Владимиром Пресняковым-младшим (Никита Пресняков) и бизнесменом Русланом Байсаровым (Дени Байсаров).

Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров были вместе с 1997 по 2001 год.



В 2005 году дочь Пугачевой вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова. И в 2012 году появилась на свет их дочь Клавдия.

Напомним, тощий внук Аллы Пугачевой забрался на турник и озадачил друзей, видео: "Пока не научился".

Как сообщала Politeka, беда произошла с внуком Аллы Пугачевой из-за опасных развлечений, видео: "Вправляли кости..."

Также Politeka сообщала, как сейчас выглядят и живут повзрослевшие внуки Аллы Пугачевой.