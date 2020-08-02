Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в смелом образе и рассказала об отдыхе

На фото Алена позировала в красном бикини. Клаптики ткани еле вместили огромный бюст красотки, который просто не помещался в них. Звезда сидела на краю бассейна и показывала себя во всей красе, только прикрывая руками то, что между ног. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Фото сделаны на рассвете😍Какая?1/2/3? Я так рада, что нашла очень крутой загородный комплекс @wish_aqua_spa_resort ✨ Здесь есть две зоны для отдыха. Непосредственно где сам отель, и зона где виллы, мы взяли виллу🙌🏻😍 Вот тут реальный кайф ...Нет толп людей, тихо и очень атмосферно. Хотя зря я вам это советую, теперь будет невозможно забронировать 😅😬 Бикини @lior_boutique 💔

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"Фото сделаны на рассвете. Я так рада, что нашла очень крутой загородный комплекс", - написала Алена.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красивая какая", "Просто пушка", "Ты и Вероника самые красивые!", "Алёна планируешь ехать в Мальдивах второй раз", "Купальник просто пушка, а так первая фотка", , "Фигура просто огнище", "Первая фото супер!", "Самая сексуальная и особенная девушка", "Вены на груди появились, раньше не было".

Ранее мы сообщали, украинская модель Алена Омович спортивную фигуру в слишком тесном топе.

В этот раз Алена показала фигуру в спортивном костюме черного цвета. Являясь рекламным представителем модной одежды, девушка постоянно подчеркивает достоинства самыми разными нарядами.

Напомним, украинская Кардашьян спустила белье и сжала «булочки», заставив мужчин краснеть

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян пленила размером «дынек» в откровенном платье

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