Девочки признайтесь честно, у вас есть целлюлит? Да/Нет👇🏻У меня вот есть, но я с ним борюсь 💪🏻Поэтому очень важно, так же как и я проходить курс антицеллюлитного ручного массажа👌🏻 Желательно с обертываниями✨В массажной студии @bodybax_kiev предоставляются различные виды массажа , которые направлены на коррекцию фигуры и имеют свои особенности. Ручной антицеллюлитный массаж: -разрушение жировых отложений; -уменьшение объемов тела; -улучшает обмен веществ; Аппаратный массаж: -Уменьшение объемов тела; -Улучшенное кровообращение; -Уменьшение "апельсиновой корки" - упругость кожи. Миостимуляция: -наращивание мышечной массы; -активизация обмена веществ; -улучшается приток и отток крови, уменьшается отечность; В Киеве открывается уже вторая студия массажа на Мазепы 3. А также они есть в Одессе @bodybax_ 😈 Busta Rhymes feat. Mariah Carey — I Know What You Want