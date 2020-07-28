Популярная украинская модель Алена Омович показала, как наслаждается массажем с пользой для фигуры

Скандальная красотка, прославившаяся в сети как «украинская Кардашьян», поделилась новым видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На видео можно увидеть, как модель, раздевшись до белья, получает антицеллюлитный массаж. На кадрах Омович вовсю наслаждается тем, как массажист растирает ее впечатляющих размеров пятую точку и отбивает ее специальным приспособлением.

«Девочки признайтесь честно, у вас есть целлюлит? У меня вот есть, но я с ним борюсь. Поэтому очень важно, так же как и я проходить курс антицеллюлитного ручного массажа», - пояснила Омович в подписи к видео.

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Ее подписчики тут же отреагировали на новый пост.

«Целюль есть у всех», «Это лучшая работа господа», «Можно я буду твоим личным массажистом», «Блин Ален все круто но импланты в попе зачем?», «Я кайфую», - пишут люди.

До этого мы писали, что Омович показала подтянутую фигуру в небесно-голубом наряде.

Прославившаяся благодаря необычной внешности модель снова поразила фанатов. В этот раз девушка примерила на удивление скромный наряд - коротенькое платье небесно-голубого оттенка с дерзким декольте сразу привлекло внимание фанатов. При этом обычно Алена делится фото, на которых блистает в кружевном прозрачном белье.

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Девочки признайтесь честно, у вас есть целлюлит? Да/Нет👇🏻У меня вот есть, но я с ним борюсь 💪🏻Поэтому очень важно, так же как и я проходить курс антицеллюлитного ручного массажа👌🏻 Желательно с обертываниями✨В массажной студии @bodybax_kiev предоставляются различные виды массажа , которые направлены на коррекцию фигуры и имеют свои особенности. Ручной антицеллюлитный массаж: -разрушение жировых отложений; -уменьшение объемов тела; -улучшает обмен веществ; Аппаратный массаж: -Уменьшение объемов тела; -Улучшенное кровообращение; -Уменьшение "апельсиновой корки" - упругость кожи. Миостимуляция: -наращивание мышечной массы; -активизация обмена веществ; -улучшается приток и отток крови, уменьшается отечность; В Киеве открывается уже вторая студия массажа на Мазепы 3. А также они есть в Одессе @bodybax_ 😈 Busta Rhymes feat. Mariah Carey — I Know What You Want

A post shared by Alena Omovych (@alena_omovych) on

Напомним, украинская Кардашьян едва втиснула огромный бюст в ультра-мини: "Теперь арбузов захотелось".

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Также Politeka писала, что украинская Кардашьян встала в развратную позу, выставив напоказ главную гордость.