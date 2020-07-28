Популярная украинская модель Алена Омович показала, как наслаждается массажем с пользой для фигуры

Скандальная красотка, прославившаяся в сети как «украинская Кардашьян», поделилась новым видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На видео можно увидеть, как модель, раздевшись до белья, получает антицеллюлитный массаж. На кадрах Омович вовсю наслаждается тем, как массажист растирает ее впечатляющих размеров пятую точку и отбивает ее специальным приспособлением.

«Девочки признайтесь честно, у вас есть целлюлит? У меня вот есть, но я с ним борюсь. Поэтому очень важно, так же как и я проходить курс антицеллюлитного ручного массажа», - пояснила Омович в подписи к видео.

Ее подписчики тут же отреагировали на новый пост.

«Целюль есть у всех», «Это лучшая работа господа», «Можно я буду твоим личным массажистом», «Блин Ален все круто но импланты в попе зачем?», «Я кайфую», - пишут люди.

До этого мы писали, что Омович показала подтянутую фигуру в небесно-голубом наряде.

Прославившаяся благодаря необычной внешности модель снова поразила фанатов. В этот раз девушка примерила на удивление скромный наряд - коротенькое платье небесно-голубого оттенка с дерзким декольте сразу привлекло внимание фанатов. При этом обычно Алена делится фото, на которых блистает в кружевном прозрачном белье.

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