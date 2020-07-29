Киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, сверкнула роскошной фигурой в красивых летних нарядах

У себя в Инстаграм модель опубликовала серию фото, на которых позировала в очень пикантных нарядах, передает Рoliteka.net.

Красотка надела голубое платье с пышной юбкой, которое превратило ее в настоящую куколку. Также модель примеряла светлые летние джинсы и кофту, которая обтянула ее прелести.

Но больше всего поклонникам понравились фото, на которых девушка позировала в коротком цветастом платье с очень глубоким декольте. Омович заняла неприличную позу, впечатлив размером своих «дынек», которые она совсем недавно увеличила.

«Я влюблена в эти образы», - написала модель под фото.

За два часа ее пост собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Все шикарно», «Ты всегда прекрасно выглядишь», «Великолепно», «Алена, Вы ушиваете джинсы? на такую талию наверное сложно подобрать?», «Платье с цветами очень идёт», «Куколка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что украинская Кардашьян сфотографировала себя в лифте в весьма пикантном наряде. Девушка была одета в белый спортивный лифчик и трусы, похожие на мужские. Сверху она накинула большой строгий пиджак. Дополнили образ солнцезащитные очки, розовые ногти и большая сумка.

Напомним, что Омович встала в развратную позу, выставив напоказ главную гордость: «Какой орех».

Как ранее сообщала Politeka, Омович избавилась от одежды и показала, как разминают ее «булочки»: «Это лучшая работа».

Также Politeka писала, что Омович едва втиснула огромный бюст в ультра-мини: "Теперь арбузов захотелось".