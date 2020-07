Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, показала подтянутую фигуру в небесно-голубом наряде

Прославившаяся благодаря необычной внешности модель снова поразила фанатов. В этот раз девушка примерила на удивление скромный наряд - коротенькое платье небесно-голубого оттенка с дерзким декольте сразу привлекло внимание фанатов. При этом обычно Алена делится фото, на которых блистает в кружевном прозрачном белье, сообщает Politeka.

Так, на странице в социальной сети Инстаграм Омович повились несколько фото, сделанных во время отдыха знаменитости. Позируя с коктейлем в руках, девушка выглядела очень ярко, а ее распущенные темные волосы удачно подчеркнули образ.

«1/2/3/4? Новый цвет платья у @martskayashop это нечто 😍Мне идёт такая нежнятина? Меня редко можно встретить в платье, а не на спорте 😜», - написала девушка.

Вот как отреагировали поклонники:

«Очень красивое платье!!! Тебе идёт!!!шикарная фигура ~красотка 😻😻😻😻😻🔥🔥🔥🔥🔥», «No.3😍🔥», «3😍🔥», «😍 2 & 3», «😍Sexi», «Такие огромные персики😍😍😍😍», «You look good in every colour 🇮🇪🔥😁», «Арбуза захотелось ))», «Красивое платье. Мне нравится», «Такая ты красивая 😍😍».

Ранее модель, которая прославилась не обычной стройностью при росте свыше 170 см, в этот раз решила показать, как занимается уходом за собой и своей кожей, чтобы та имела идеальный золотистый загар. Тем не менее, желание преобразить себя оценили не все пользователи сети.

Девушка решила рассказать, что она любит солярий, но главное знать меру. Раз в неделю она ходит в горизонтальный солярий с темным кремом на 200 бронзантов.

"Объясню почему солярий мне пошёл на пользу, а не во вред. У меня жирная кожа лица, склонная к высыпаниям. Любые средства которые мне советовали, не давали нужного эффекта. Я просто блещу как новогодняя елка и все) а забивать поры матирующей пудрой мне как-то не хочется. Солярий же оказался идеальным вариантом для меня".

Напомним, украинская Кардашьян запихнула нереальные размеры под тонкую маечку.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян соблазнила пикантным видом в "золотом" бикини.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян расстегнула косуху и показала свое пышное "добро".