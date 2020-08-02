Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в сміливому образі і розповіла про відпочинок

На фото Альона позувала в червоному бікіні. Клаптики тканини ледве вмістили величезний бюст красуні, який просто не поміщався в них. Зірка сиділа на краю басейну і показувала себе у всій красі, тільки прикриваючи руками те, що між ніг. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Фото зроблені на світанку. Я так рада, що знайшла дуже крутий заміський комплекс", - написала Альона.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка Красива", "Просто гармата", "Ти і Вероніка найкрасивіші!", "Олена плануєш їхати в Мальдівах другий раз", "Купальник просто гармата, а так перша фотка", "Фігура просто вогнище", "Перша фото супер!", "Найсексуальніша і особлива дівчина", "Вени на грудях з'явилися, раніше не було".

Раніше ми повідомляли, українська модель Олена Омович спортивну фігуру в занадто тісному топі.

Цього разу Олена показала фігуру в спортивному костюмі чорного кольору. Будучи рекламним представником модного одягу, дівчина постійно підкреслює достоїнства різними нарядами.

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