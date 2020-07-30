Киевская модель Алена Омович, которую называют украинской версией Ким Кардашьян, порадовала поклонников соблазнительным фото

У себя в Инстаграм девушка опубликовала очень горячий снимок, передает Politeka.net. Омович стояла спиной к камере, сжав рукой свои «булочки», чтобы они смотрелись на фото более соблазнительно. Кроме этого, красотка спустила бретельки лифчика, засветив часть необъятной груди.

Омович решила похвастаться поклонникам новым париком. Она выбрала длинные розовые волосы, кардинально сменив свою внешность.

«Новая я. Мне идет?», - подписала фото красотка.

За час ее пост собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Цвет прекрасный. Но по-моему с бровями перебор», «Очень красиво вышло!», «Все классно, но на такую попу и грудь, надо поправиться, а то как таранька», «Кто то вообще смотрит на голову?», «Цвет волос очень нравится», «Классно, ты как куколка», «Интересный образ)) Все к лицу!», «Очень идет цвет волос», «Очень идёт вы такая красавица», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович похвасталась идеальной фигурой в нереально красивом платье. Девушка примеряла коротенькое платье небесно-голубого оттенка с дерзким декольте. Аппетитные прелести модели буквально выпрыгивали из летнего наряда.

Напомним, что Омович пленила размером «арбузиков» в лифчике, видно все: «Конфетка».

Как сообщала Politeka, Омович пленила размером «дынек» в откровенном платье: вот-вот выпрыгнут.

Также Politeka писала, что Омович избавилась от одежды и показала, как разминают ее «булочки»: «Это лучшая работа».