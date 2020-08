View this post on Instagram

В новом для себя цвете в новом сезоне @zhenskiykvartal_official 🧡 Никогда не узнаешь, что тебе подходит, пока не попробуешь;) Фото @marta_adamchuk MakeUp @alenamagic_ #verakekelia #zhenskiykvartal #новыйсезон #женскийквартал