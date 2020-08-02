Известная украинская актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала про новый сезон

На фото Вера позирует в оранжевом пиджаке, под которым не заметно было белья. Вера дополнила образ стильной цепочкой в виде цепи, а волосы оставила распущенными. Красотка в разных позах позировала для фотографа, показывая себя в выгодном свете. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В новом для себя цвете в новом сезоне Женского квартала. Никогда не узнаешь, что тебе подходит, пока не попробуешь;)", - написала Вера.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это вообще законно быть такой красивой?", "У Вас теплая кожа и мягкая контрастность, это идеальный для Вас цвет! Поэтому, так круто", "Ты великолепна", "Вы невероятная красавица. Вам очень идёт этот образ".

Ранее мы сообщали, что певица из студии "Квартал 95" Вера Кекелия удивила смелым образом в откровенном костюме.

Красотка примерила образ модного испанского тореадора, о чем рассказала в описании. Она нарядилась в черное боди, которое выгодно подчеркнуло бюст певицы и обнажило упругие бедра. Кроме того, Вера надела сине-красный жакет со множеством серебристых нитей, струящихся по рукам.

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