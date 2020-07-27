Вера Кекелия, Лера Товстолес и Ирина Сопонару из "Квартал 95" показали, чем восхищают поклонников

В составе «Квартала» каждая девушка исполняет самые разные роли, удивляет преображениями и веселит новыми юмористичными выступлениями. При этом в жизни девушки совсем другие – у кого-то тяжелый характер, кто-то любит беззаботно веселиться с коллегами, а кто-то любит тишину и не ходит на модные тусовки. К примеру, популярные блондинки из «Женского квартала» знают, как привлечь внимание к себе.

Так, певица и участница "Женского квартала" Вера Кекелия после рождения малыша стала менять свой рацион и приводить фигуру в порядок. Как рассказала артистка, она не представляет своей жизни без сладкого и мучного. Однако теперь от этого придется отказаться.

Открывая секреты питания, Вера отметила, что по утрам ест лишь немного каши, потом позволяет кусочек хлеба с фетой или авокадо.

«Слава богу, когда ты кормишь ребенка, один раз кофе со сливками можно и как раз я себе это позволяю утром. И печенье. Или шоколадную конфету. Я та мама, которая ест все», - подчеркнула однажды Вера.

Обедает артистка просто – супом или мясом, рыбой.

«В течение всего дня я выпиваю около двух литров чистой воды. Между завтраком, обедом и ужином у меня обязательно есть перекус. В первой половине дня в виде фруктов. Во второй половине дня я выпиваю стакан кефира или ряженку, ряженку обожаю», - также отмечала Вера.

Вторая актриса «Жіночого Кварталу» Лера Товстолес – профессиональная модель. Девушка знает, как поддерживать себя в форме, эпатировать публику и худеть без напряжения. Она участвовала в показах по всему миру и выходила на подиум вместе с Ириной Шейк.

Сейчас, будучи участницей «Квартала», девушка мало отдыхает, много репетирует и проводит время с коллегами.

«Когда все же находится несколько часов перерыва, веселимся по полной. Когда впервые были с концертом в Турции, мы успели за 3 часа свободного времени побывать в аквапарке: искупаться во всех бассейнах и покататься на всех горках. Будучи в Одессе, нам удалось найти время для прогулок по Дерибасовской и у моря. Еще мы с девочками очень любим танцевать и фотографироваться, когда никто не смотрит», - рассказывает стройная модель.

А вот Ирина Сопонару - звезда “Женского Квартала” вегетарианка и большой киноман. Стройная блондинка питается насыщенно, правильно и совсем не в тягость для организма.

С самого детства она мечтала стать актрисой.

«Я помню, что очень любила КВН и всегда смотрела его по телевизору с родителями. Раньше КВН-команды ездили в концертные туры. Я была на всех концертах топовых команд. И первая команда, выступление которой я увидела вживую, была БГУ - белорусы. Я смотрела и понимала, что очень хочу играть в КВН», – рассказывала раньше Ирина.

Пока что девушка не готова покидать сцену и становиться матерью.

«Мне кажется, я могу быть никогда не готова. Тут надо, как говорится, прыгнуть с пирса и все, дальше некуда деваться, надо плыть. Безусловно, в будущем я хотела бы иметь детей. Мне нравится думать об этом: какая я буду мама, как бы я сделала? Пока это какие-то мысли и фантазии, а как получится в жизни - будем смотреть», - рассказала красотка из «Квартала».

Напомним, раздетые красотки из "Квартала 95" соблазнили пикантными фото

А еще Politeka писала, что жгучая брюнетка из "Квартала 95" посветила шикарными прелестями перед красавцем

Также Politeka сообщала, что экзотичная красотка из "Квартал 95" без стеснения посветила своим достоинством