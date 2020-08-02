Відома українська актриса Віра Кекелія , зірка" Квартал 95 ", показала себе і розповіла про новий сезон

На фото Віра позує в помаранчевому піджаку, під яким не помітно було білизни. Віра доповнила образ стильної ланцюжком у вигляді ланцюга, а волосся залишила розпущеним. Красуня в різних позах позувала для фотографа, показуючи себе у вигідному світлі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У новому для себе кольорі в новому сезоні Жіночого кварталу. Ніколи не дізнаєшся, що тобі підходить, поки не спробуєш;)", - написала Віра.

Фанати поставили більше 2 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це взагалі законно бути такою гарною?", "У Вас ніжна шкіра і м'яка контрастність, це ідеальний для Вас колір! Тому, так круто", "Ти чудова", "Ви неймовірна красуня. Вам дуже йде цей образ ".

Раніше ми повідомляли, що співачка зі студії "Квартал 95" Віра Кекелія здивувала сміливим чином у відвертому костюмі.

Красуня приміряла образ модного іспанського тореадора, про що розповіла в описі. Вона вбралася в чорне боді, яке вигідно підкреслило бюст співачки і оголило пружні стегна. Крім того, Віра одягла синьо-червоний жакет з безліччю сріблястих ниток, струмуючих по руках.

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