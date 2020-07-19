Известная актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала своего малышка и рассказала об интересном факте

На фото Вера позирует в легком платье, а в руках держит погремушку. Красотка улыбалась на камеру, а перед ней можно увидеть коляску с малышом. Кекелия не прятала лицо мальчика, хотя частично его не было видно за ручкой коляски. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У меня в руках наша спасительница КраБэлла;)))

Когда мы не справляемся и «тчччччшшшш» «шшшшшш» не помогают, она всегда приходит к нам на помощь;)))", - написала красотка.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"У нас это тоже любимая погремуха, но уже без одной клешни", "О так это и наш любимый крабик)) первая погремушка на которую обратил внимание", "Наш любимый погремун", "У нас это был Капитан Крабу. Когда сломалась клешня, мы очень страдали".

Ранее мы сообщали, что звезда студии «Квартал 95» Вера Кекелия поразила красотой в пикантном платье, застыв в горячей позе.

«Серьезный артист», — коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке Кекелия позирует в белоснежном платье, изогнувшись и показав невероятную красоту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, раскрепощенные брюнетка и блондинка из "Квартал 95" свели с ума одним фото

А еще Politeka писала, что роскошные брюнетка и блондинка из «Квартала 95» поразили невероятным сходством

Также Politeka сообщала, что жгучая брюнетка и блондинка без лифчика из "Квартал 95" померялись формами



