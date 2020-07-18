Звезда студии «Квартал 95» Вера Кекелия поразила красотой в пикантном платье, застыв в горячей позе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Серьезный артист», — коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке Кекелия позирует в белоснежном платье, изогнувшись и показав невероятную красоту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Безумно красиво», «Вы очень талантливы. Замечательная и красивая!», «чудесная», «Вера, вы как-то изменились после родов, не могу сказать что именно...то ли женственность, то ли похудела, но стала еще красивее!», — пишут они.

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На снимке Кекелия позирует просто под открытым небом в невероятно соблазнительном наряде, которое максимально оголяет ее плечи. Глубокое декольте также заставляет задержать внимание.

Дополняла свой образ знаменитость при помощи венка из диких трав и цветов. Сама красотка нежно поглядывает в камеру.

Поклонники Кекелии буквально рассыпались в комментариях своему кумиру.

Напомним, счастливая Кекелия после родов прыгнула с мужем в постель, видео.

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