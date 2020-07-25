Звезды студии "Квартал 95" Вера Кекелия и Марта Адамчук показали, как готовятся к новым съемкам

Как сообщает Politeka.net, Марта Адамчук опубликовала совместное фото с коллегой на своей странице в Инстаграм.

На снимке девушки позируют в контрастных футболках: брюнетка Адамчук надела черную, а блондинка Кекелия - белую. Певицы тоят рядом друг с другом, едва не прижимаясь головами, и лучезарно улыбаются. В комментариях пишут, что они похожи - "прямо сестры".

Вероятно, обе красотки рады вернуться к работе после длительного карантина. Марта Адамчук сообщила, что коллектив "Женского квартала" готовится к новым выступлениям.

Стоит отметить, что всего два месяца назад Вера Кекелия родила первенца. Мальчика назвали Иваном. Этому событию радовался весь коллектив "Квартал 95". А недавно Кекелия впервые показала своего малыша, опубликовав фотографию сынишки в коляске. Артистка не стала по примеру многих родителей прятать лицо ребенка, хотя его и частично закрыла ручка. Кроме того, молодая мама показала любимую игрушку Ванечки.

"У меня в руках наша спасительница КраБэлла;))) Когда мы не справляемся и «тчччччшшшш» «шшшшшш» не помогают, она всегда приходит к нам на помощь;)))", - поделилась Вера.

Напомним, знойная брюнетка из «Квартал 95» свела с ума ярким образом с пикантной деталью: «Обворожительная».