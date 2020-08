Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, спортивную фигуру в слишком тесном топе

Алена очень гордится тем, что сделала свою грудь и заметно поменяла внешность. Также девушка не скрывает все свои зменения и факт того, что всегда любила поддерживать фигуру именно в такой форме.

В этот раз Алена показала фигуру в спортивном костюме черного цвета. Являясь рекламным представителем модной одежды, девушка постоянно подчеркивает достоинства самыми разными нарядами. В тонком черном топе и приспущенных штанах модель выглядела более чем привлекательно:

«Обидно, что в моей квартире не солнечная сторона, и все фото которые я делаю с лучами солнца, получаются только около 6 утра 😅А у Рarfumcity.com.ua опять акция✨ Переходите на сайт, ссылка с сторис 🙌🏻», - написала Алена.

Вот что ответили поклонники:

«Wunderschön 🙊», «🔥бомба🔥», «God remedy resolve me faith🌑», «Ты великолепна 🔥 и все фотки отличные 😊», «Больше людей не осталось только омовичи 🤣💋💋 ванга», «I love to watch crazy people its why I will enjoy to watch u», «А Вены сильно видны?», «Сходи к соседям я думаю они будут рады)», «Hottie🔥🔥......Это самый сок», «Красивая фигура», «Сделайте видеотур по квартире ☺️».

Отметим, мы также писали, что прославившаяся благодаря необычной внешности модель снова поразила фанатов. Девушка примерила на удивление скромный наряд - коротенькое платье небесно-голубого оттенка с дерзким декольте сразу привлекло внимание фанатов. При этом обычно Алена делится фото, на которых блистает в кружевном прозрачном белье.

Так, на странице в социальной сети Инстаграм Омович повились несколько фото, сделанных во время отдыха знаменитости. Позируя с коктейлем в руках, девушка выглядела очень ярко, а ее распущенные темные волосы удачно подчеркнули образ.

«1/2/3/4? Новый цвет платья у @martskayashop это нечто 😍Мне идёт такая нежнятина? Меня редко можно встретить в платье, а не на спорте 😜», - написала девушка.

Вот как отреагировали поклонники:

«Очень красивое платье!!! Тебе идёт!!!шикарная фигура ~красотка 😻😻😻😻😻🔥🔥🔥🔥🔥», «No.3😍🔥», «3😍🔥», «😍 2 & 3», «😍Sexi», «Такие огромные персики😍😍😍😍», «You look good in every colour 🇮🇪🔥😁», «Арбуза захотелось ))», «Красивое платье. Мне нравится», «Такая ты красивая 😍😍».

