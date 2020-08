Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, спортивну фігуру в занадто тісному топі

Альона дуже пишається тим, що зробила свою груди і помітно змінила зовнішність. Також дівчина не приховує всі свої зміни і факт того, що завжди любила підтримувати фігуру саме в такій формі.

В цей раз Олена показала фігуру в спортивному костюмі чорного кольору. Будучи рекламним представником модного одягу, дівчина постійно підкреслює достоїнства різними нарядами. В тонкому чорному топі і приспущених штанях модель виглядала більш ніж привабливо:

«Прикро, що в моїй квартирі не сонячна сторона, і всі фото які я роблю з променями сонця, виходять лише близько 6 ранку 😅А у Рarfumcity.com.ua знову акція✨ Переходьте на сайті, посилання з сторіс 🙌🏻», - написала Альона.

Ось що відповіли шанувальники:

«Wunderschön 🙊», «🔥бомба🔥», «God remedy resolve me faith🌑», «Ти чудова 🔥 і всі фотки відмінні 😊», «Більше людей не залишилося тільки омовичи 🤣💋💋 ванга», «I love to watch crazy people its why I will enjoy to watch u», «А Вени сильно видно?», «Сходи до сусідів я думаю вони будуть раді)», «Hottie🔥🔥......#believe_that», «Красива фігура», «Зробіть відео по квартирі ☺️».

Зазначимо, ми також писали, що прославилася завдяки незвичайній зовнішності модель знову вразила фанатів. Дівчина приміряла на диво скромний наряд - коротенька сукня небесно-блакитного відтінку з зухвалим декольте відразу привернуло увагу фанатів. При цьому зазвичай ділиться Олена фото, на яких блищить в мереживній прозорій білизні.

Так, на сторінці в соціальній мережі Instagram Омович зявились кілька фото, зроблених під час відпочинку знаменитостей. Позуючи з коктейлем в руках, дівчина виглядала дуже яскраво, а її темне волосся розпущене вдало підкреслили образ.

«1/2/3/4? Новий колір сукні у @martskayashop це щось 😍Мені йде така нежнятина? Мене рідко можна зустріти в сукні, а не на спорті 😜», - написала дівчина.

Ось як відреагували шанувальники:

«Дуже гарне плаття!!! Тобі йде!!!шикарна фігура ~красуня 😻😻😻😻😻🔥🔥🔥🔥🔥», «No.3😍🔥», «3😍🔥», «😍 2 & 3», «😍Sexi», «Такі величезні персики😍😍😍😍», «You look good in every colour 🇮🇪🔥😁», «Кавуна захотілося ))», «Гарне плаття. Мені подобається», «ти Така красива 😍😍».

Нагадаємо, українська Кардашьян запхала нереальні розміри під тонку маєчку.

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян спокусила пікантним видом в "золотому" бікіні.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян розстебнула косуху і показала своє пишне "добро".