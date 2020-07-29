Филипп Киркоров ярко поздравил композитора Игоря Крутого с днем рождения

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстраграм-страницу короля российской эстрады.

В Сети Киркоров обнародовал ролик со съемок в одном из проектов, где он с Крутым были в образах восточных старцев с пышными бородами и национальными головными уборами. При этом наряд Киркорова был украшен огромными перьями.

«Дорогой мой друг, я тебе желаю еще 1000 лет радовать нас новыми хитами. Пусть у тебя будет самая густая борода, исполняющая все желания. Также хочу пожелать побольше ярких проектов. Ты самый крутой», - написал Киркоров в поздравлении.

Похоже, что на опубликованных кадрах, Киркоров и Крутой принимали участие в съемках мюзикла «Тысяча и одна ночь, или Территория любви».

«Только у Крутого крутые песни. Ему нет равных. С Днем Рождения!», «Игорь - замечательный человек! Несколько раз доводилось с ним лично работать - приятно и легко, человек без возраста, всегда улыбающиеся глаза и открытость!», «Филипп - вы нас тоже радуйте... подольше!!!», «Ляяя😍 какая песня шикарная❤️ как мужик шикарный❤️ и наряд просто отпад!» - пишут в комментариях.

Отметим, 29 июля 2020 Игорю Крутому исполняется 66 лет.

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